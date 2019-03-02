Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Güncelleme - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

51 dakika önce

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güncelleme - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, System.String[]
Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsünün il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre otobüste 22 yolcunun bulunduğunu belirten Pehlivan, "Maalesef 2 yolcumuzun hayatını kaybettiği tespit edildi, yaralılar da şu anda birisi biraz ağır olmak üzere hepsinin hastaneye sevki gerçekleştirildi." dedi.

Pehlivan, olay gerçekleşir gerçekleşmez 112 Acil, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ekiplerinin olay yerine intikal ederek müdahalelerin yapıldığını ifade ederek, hastaneye kaldırılan yaralılardan hayatını kaybedenin olmamasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Van, Samsun, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu

Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]