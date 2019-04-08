Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bebeğini Öldürüp Evinin Bodrumuna Gömdüğü İddiası

Güncelleme - Bebeğini Öldürüp Evinin Bodrumuna Gömdüğü İddiası

1 saat önce

Gaziantep'te yaklaşık 6 yıl önce doğurduğu bebeğini boğduktan sonra evinin bodrumuna gömdüğü iddia edilen kadın ile ona yardım ettiği öne sürülen patronu tutuklandı.

Güncelleme - Bebeğini Öldürüp Evinin Bodrumuna Gömdüğü İddiası, System.String[]
Gaziantep'te yaklaşık 6 yıl önce doğurduğu bebeğini boğduktan sonra evinin bodrumuna gömdüğü iddia edilen kadın ile ona yardım ettiği öne sürülen patronu tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran M.B, yaklaşık 6 yıl önce doğum yapan kız kardeşi F.B'nin (22), evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği kız bebeği, boğduktan sonra bodruma gömdüğünü iddia etti.

Polis ekiplerince, merkez Şehitkamil ilçesinde Kayaönü Mahallesi'ndeki evin bodrum katında yapılan kazı çalışması sonucu bebeğe ait olduğu sanılan kemik parçaları bulundu.

Kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

F.B. ile ona yardım ettiği öne sürülen patronu F.H. ve erkek kardeşi M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B. ve F.H, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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