Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bebek'te Tekne Yangını

Güncelleme - Bebek'te Tekne Yangını

1 saat önce

Beşiktaş'ın Bebek sahilinde, bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncelleme - Bebek'te Tekne Yangını, System.String[]
Beşiktaş'ın Bebek sahilinde, bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bebek açıklarında seyir halinde olan iki katlı tur teknesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tur teknesindeki yolcular, yanaşan başka bir tekneye aktarılarak tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi, kıyı emniyeti personelleri ile sağlık ekipleri gönderildi.

Yanan tekne, yanaştığı kıyıda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle tur teknesinde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:48 Kaynak: AA

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