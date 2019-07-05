Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü

1 saat önce

Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı öne sürülen kız kardeşi Meryem Aktan yaşamını yitirdi.

GÜNCELLEME - Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü, System.String[]
Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı öne sürülen kız kardeşi Meryem Aktan yaşamını yitirdi.
Taşucu Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Mücahit Aktan tarafından tabancayla başından vurulduğu iddia edilen ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Meryem Aktan yaşam mücadelesini kaybetti.
Aktan'ın cenazesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinden alındıktan sonra ilçeye getirildi.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine götürülen Aktan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, aile yakınları, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı
Olay
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:11 Kaynak: AA
Mücahit Aktan, Mersin, Meryem, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]