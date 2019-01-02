Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Beyoğlu'nda Otelde Yangın

Güncelleme - Beyoğlu'nda Otelde Yangın

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

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Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Evliya Celebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında bulunan sauna bölümünde yangın çıktı.

Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Oteldekiler dışarı çıkarılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, dumanın tahliyesi için bir süre daha çalışmalarına devam etti.

Bu arada bir otel çalışanı, itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangına saunanın ısıtılmasında kullanılan közlerin üzerinde unutulan bir havlunun sebep olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:17 Kaynak: AA

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