Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü

Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü

8 dakika önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.

Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü, System.String[]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.


Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Yedisu, Karlıova, Bingöl, Güncel
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