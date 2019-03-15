Güncelleme - Bingöl'de Çığ Düştü
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.
Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.
Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi yetkilileri, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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