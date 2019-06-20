Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

25 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenlerin alınan ifadeleri ve yapılan diğer çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Türk, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine sevk edilen Y.A, A.G, H.K, M.A.J, C.C.U, C.S, B.M.A. ve A.A.A. "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu H.H. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. H.H'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı için Muğla Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan olayla ilgili kimlik bilgileri belirlenen ve firari konumunda olan Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve el koyma kararı çıkarılan 6 araçtan ikisine el konulduğu, 4 aracın da bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Akyarlar Mahallesi kıyısına yaklaşık bir kilometre açıkta 32 metre derinliğe battığı tespit edilen teknenin çıkarılmasının da çok zor olduğu, henüz böyle bir girişimin bulunmadığı kaydedildi.
Bodrum ilçesi açıklarında 17 Haziran'da, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik unsurları sevk edilmiş, denize boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Muğla, Suriye, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: 4 bin 321 personel alınacak Yoklama kaçaklarına bedelli müjdesi: 1 Kasım'a kadar başvuranlar faydalanabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]