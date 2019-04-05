Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu

Güncelleme - Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu

1 saat önce

Bolu'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi tutuklandı.

Güncelleme - Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu, System.String[]
Bolu'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP üyesi olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi K.A.K'yi takibe aldı.

Sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşımlar yaptığı belirlenen K.A.K, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüpheliye destek amacıyla adliye önüne gelen HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci, K.A.K'nin suçsuz olduğunu iddia etti.

İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki olaylara karıştığı için yargılanan K.A.K'nin, Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:41 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]