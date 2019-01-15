Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Güncelleme - Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

BOLU/ Yoğun kar yağışı sırasında iki tırın makaslaması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Güncelleme - Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
BOLU/ Yoğun kar yağışı sırasında iki tırın makaslaması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.


Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.


Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırlar çekilerek, kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.

Bu arada polis ekipleri, söz konusu mevkilerde araçları durdurarak parklara çektiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:22 Kaynak: AA

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