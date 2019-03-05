Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

24 dakika önce

Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Güncelleme - Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bolu merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 şüpheliden 4'ü hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtirazın kabul edilmesinin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılanlardan eski askeri öğrenciler E.B. ile U.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada soruşturma kapsamında Hakkari'de gözaltına alınan muvazzaf üsteğmen M.Ö'nün de işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin 2 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu

Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:51:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]