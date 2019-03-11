Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Brezilya'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı

Güncelleme - Brezilya'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı

20 dakika önce

SAO Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 11 kişinin ölümüne yol açtı.

Güncelleme - Brezilya'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı, System.String[]
SAO Brezilya'da aşırı yağışlar, Sao Paulo kentinde ve çevresinde 11 kişinin ölümüne yol açtı.

Sao Paulo İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Ribeirao Pires'te aşırı yağışlar nedeniyle çöken bir evde dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu iki, Sao Bernardo do Campo'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.


Embu das Artes, Santo Andre ve Sao Caetano'da da aşırı yağışların dört kişinin ölümüne neden olduğu ifade edildi.

Bölgeyi dün gece etkisi altına alan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Güncel
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