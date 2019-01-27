Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Brezilya'da Çöken Maden Atık Barajı

Güncelleme - Brezilya'da Çöken Maden Atık Barajı

58 dakika önce

SAO Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Güncelleme - Brezilya'da Çöken Maden Atık Barajı, System.String[]
SAO Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Minas Gerais itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 300 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Madencilik şirketi yetkilileri, baraj çöktüğü esnada olay yerinde çoğu işçi 427 kişi olduğu ve bunlardan 279'unun kurtarıldığı bilgisini paylaşılmıştı.

Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:04 Kaynak: AA

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