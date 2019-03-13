Güncelleme - Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı

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Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var

İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığı Her Koşulda Reddeden Teklifi Kabul Etti

İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün