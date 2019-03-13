Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı

Güncelleme - Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı

1 saat önce

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güncelleme - Brezilya'da Okula Silahlı Saldırı, System.String[]
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Sao Paulo Valisi Joao Doria, yaptığı açıklamada, silahlı iki kişinin Professor Raul Brasil isimli okula gelerek etrafa ateş açtığını, saldırıda 6 öğrenci ve 2 okul yetkilisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vali Doria, olayın ardından 3 günlük yas ilan edildiğini ifade etti.

Silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını belirten polis yetkilileri de 2 saldırganın daha sonra okulda intihar ettiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Güncel
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