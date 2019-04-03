Güncelleme - Burdur'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
44 dakika önce
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burdur
'un Çeltikçi
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mevlüt Balcı
(57) yönetimindeki 03 AAH 156 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Kuzköy
Kavşağı'nda, Mehmet Şahin
'in (72) kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, sürücülerden Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü Balcı ile otomobildeki Emine Şahin (71), Bucak Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Şahin de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın ise Burdur Devlet Hastanesi
'ne sevk edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:19 Kaynak: AA
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