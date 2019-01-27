Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'da Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme - Bursa'da Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir arazide bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Güncelleme - Bursa'da Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir arazide bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilekleri ve boğazında kesikler bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, cesedin Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde yaşayan emekli Mustafa Şen'e (66) ait olduğunu tespit etti.

Şen'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerinde bulunan bıçak ile bir araca ait teker izlerini incelemeye aldı.

Polis, Şen'i öldürdüğü iddia edilen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Evli ve iki çocuk babası Şen'in dün yatsı namazını kılmak için evden ayrıldığı eve dönmeyince ailesinin polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:36 Kaynak: AA

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