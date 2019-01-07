Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Güncelleme - Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

1 saat önce

Bursa'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan ve hastanelere kaldırılan 18 ortaokul öğrencisi taburcu edildi.

Güncelleme - Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Bursa'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan ve hastanelere kaldırılan 18 ortaokul öğrencisi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'ndeki Bilge Malcıoğlu Ortaokulunda 7. sınıf öğrencileri, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için sınıfta pasta kesti.


Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Rahatsızlanan 18 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.


Öğrenciler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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