Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Güncelleme - Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

4 dakika önce

Bursa'da bir otomobil fabrikasındaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 kişiden 79'u taburcu edildi.

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Bursa'da bir otomobil fabrikasındaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 kişiden 79'u taburcu edildi.


Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSB) faaliyet gösteren fabrikada akşam yemeği sonrası bazı çalışanların rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.


Rahatsızlanan 80 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 79 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, hayati tehlikesi bulunmayan kişinin ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Fabrikanın açıklaması

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart Cumartesi 16.00-24.00 vardiyasında yaklaşık 80 kişinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği belirtildi.

Gereken çalışmaların ilgili birimlerce anında başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma arkadaşlarımızın tüm tedavileri sağlık servisimiz ve yönlendirilen hastaneler tarafından yapılmıştır. Tüm arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi olup, bir arkadaşımızın tedbir amaçlı tedavisi devam etmektedir. Kendisinin en kısa sürede taburcu edilmesi beklenmektedir. Konuyla ilgili gereken incelemelerin devam ettiğini bilgilerinize sunar, etkilenen tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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