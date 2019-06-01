GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu

Bursa
'nın İznik
ilçesinde kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu.
Kırsal Çamoluk
Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağdıç (60), koyunlarını otlatmak için dün araziye çıktı.
Akşam üzeri sürünün eve yalnız geldiğini gören yakınları, Sağdıç'ı çevrede aramaya başladı.
Aramalar sırasında mahalledeki Çamoluk Göleti'nde bir koyunun telef olduğunu gören Sağdıç'ın akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ile AFAD
İl Müdürlüğü ekipleri, Sağdıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Gölet çevresinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren arama çalışmalarında Sağdıç'ın izine rastlanılmadı.
Çobanın suda boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine sabah saatlerinde aramalar gölette yoğunlaştırıldı. Mudanya
ilçesinden gelen deniz polisi ile AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Sağdıç'ın cesedine su yüzeyinde ulaşıldı.
Elindeki bastonu bırakmadığı görülen Sağdıç'ın cesedi, otopsi için İznik Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.