Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu

28 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu.

GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu.
Kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Sağdıç (60), koyunlarını otlatmak için dün araziye çıktı.
Akşam üzeri sürünün eve yalnız geldiğini gören yakınları, Sağdıç'ı çevrede aramaya başladı.
Aramalar sırasında mahalledeki Çamoluk Göleti'nde bir koyunun telef olduğunu gören Sağdıç'ın akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Sağdıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Gölet çevresinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren arama çalışmalarında Sağdıç'ın izine rastlanılmadı.
Çobanın suda boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine sabah saatlerinde aramalar gölette yoğunlaştırıldı.
Mudanya ilçesinden gelen deniz polisi ile AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Sağdıç'ın cesedine su yüzeyinde ulaşıldı.
Elindeki bastonu bırakmadığı görülen Sağdıç'ın cesedi, otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:21 Kaynak: AA
AFAD, Çamoluk, İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:49:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]