Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'da Yatak Fabrikasının Deposunda Yangın

Güncelleme - Bursa'da Yatak Fabrikasının Deposunda Yangın

1 saat önce

Bursa'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Güncelleme - Bursa'da Yatak Fabrikasının Deposunda Yangın, System.String[]
Bursa'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri ilk olarak 4 araçla alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yangının diğer fabrikalara sirayet etmemesi için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı takviye olarak gönderildi.

Yaklaşık 15 itfaiye aracıyla çok sayıda itfaiye erinin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, çevreye sirayet etmeden söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:16 Kaynak: AA

İtfaiye, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte Tartıştığı Genci Öldüren Travestiye Haksız Tahrik İndirimi Yapıldı Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı

Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yıllar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 01:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'da Yatak Fabrikasının Deposunda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]