Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'daki Terör Örgütü Deaş Operasyonu

Güncelleme - Bursa'daki Terör Örgütü Deaş Operasyonu

40 dakika önce

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Güncelleme - Bursa'daki Terör Örgütü Deaş Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kadınların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden, kırmızı ve mavi bültenle aranan Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşı 2 kadının da aralarında bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen, Fransız vatandaşı 2 kadın ile zanlıların Bursa'da ev bulmalarına yardım eden kişinin de aralarında yer aldığı 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Olay

Emniyet güçleri, geçen hafta bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunduktan sonra Bursa'daki bazı adreslere yerleştiği bilgisine ulaşınca il merkezi, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerindeki 12 adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, aralarında Suriye ve Cezayir uyruklu Fransız vatandaşlarının da bulunduğu 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı ileri sürülen bir kişi tutuklanmış, 6'sı sınır dışı edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Suriye, Bursa, Güncel
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