Güncelleme - Büyükçekmece'de Patlama

Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.





Alınan bilgiye göre, Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'ndeki 4 katlı binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.





Patlamada İhsan Güder ağır, Kevser Güder hafif yaralandı. Bir kişi de dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.





Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.





İGDAŞ ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemleri alırken bölgede doğal gaz kullanımının olmadığı anlaşıldı. Patlamanın meydana geldiği katta kaçak içki imal edildiği iddia edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri de binada inceleme yaptı.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, olay yerine gelerek bilgi aldı.



Akgün, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, içeride içki şişesi ve etiketler bulunduğunu, patlamanın çok büyük ihtimalle alkol imalatından kaynaklandığını ancak kesin sonucun yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkacağını söyledi.



Akgün, binada oturulup oturulamayacağına kolon ve kirişlerde yapılacak inceleme sonucunda karar verileceğini de sözlerine ekledi.



Bina sahibi Güder



Bina sahiplerinden Emrah Güder ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir gürültü duyduklarını, ardından yanan evde bulunanları dışarıya çıkardıklarını söyledi.



Kendilerinin yanı sıra apartmanın birinci katında oturan ve yaralanan amcası İhsan Güder'in de eski eşya ve malzeme deposu olarak kullandığı binanın zemin katından alevlerin yükseldiğini aktaran Güder, "Biz de polisten öğrendik, kazan, etiketler ve şişe varmış. Bu bizim bildiğimiz bir şey değildi. Aile apartmanı olduğu için amcam ve arkadaşları vardı. Bizim bildiğimiz yükleme vesaire bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

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