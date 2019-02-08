Güncelleme - Cammu Keşmir'de Çığ

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun kar yağışının yol açtığı çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun kar yağışının yol açtığı çığ felaketlerinde ve toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.



Emniyet yetkilisi S.P. Pani, itfaiye biriminin bulunduğu Banihal bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen felakette bir itfaiye istasyonundaki 6'sı polis, 2'si itfaiye eri 10 kişinin çığ altında kaldığını belirtti.



Polis memuru Harmeet Singh, 3 polis memuru ve 2 itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



Kokernag bölgesinde meydana gelen diğer bir çığ felaketinde aynı aileden bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Polis, ailenin diğer 2 üyesinin kurtarıldığını açıkladı.



Yetkililer, Ramban kasabası yakınlarındaki bir ana yolda meydana gelen toprak kaymasında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bölgeden çok sayıda kişi tahliye edildi.



Cammu Keşmir bölgesinde geçen ay meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı

DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı

Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti