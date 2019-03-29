Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Güncelleme - Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Çanakkale merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Güncelleme - Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Çanakkale merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına geçişlerine aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik bu ilin yanı sıra İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'i İstanbul'da, 4'ü Balıkesir'de olmak üzere 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve üst aramalarında 11 cep telefonu, 12 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, hafıza kartı, flaş bellek, 5 sahte nüfus cüzdanı, birer sahte sürücü belgesi, yabancı ikamet izin ve SRC belgeleri, 2 bin 500 lira ile 200 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilen 9 kişiden biri savcılık sorgusunun ardından, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:38 Kaynak: AA

İstanbul, Jandarma, Balıkesir, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Otizm ve Epilepsi Hastası 9 Yaşındaki Oğusan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 21:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]