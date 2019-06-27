GÜNCELLEME - Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Çanakkale ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı.



Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde bir kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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