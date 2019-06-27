Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

5 dakika önce

Çanakkale ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

GÜNCELLEME - Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çanakkale ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde bir kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:14 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun "Sen utanma biz utanalım" dediği Cebrail de Saraçhane'ye geldi Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]