Son Dakika Haberleri: Güncelleme - CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na Saldırı

Güncelleme - CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na Saldırı

15 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına gelen kişilerce darbedildi.

Güncelleme - CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na Saldırı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 yönetici, ilçe binasına gelen kişilerce darbedildi.


Alınan bilgiye göre, ilçe binasına gelen kimliği belirsiz kişiler, Akçiçek ile ilçe yöneticisi Nuri Telek ve belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar'a saldırıda bulundu.


Darp sonucu yaralanan 3 kişi, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.


Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam ilçe teşkilatına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darbedilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Hayati tehlike yok, travma nedeniyle vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. 2 ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanımız yaralı, toplam 3 kişi. Gelen grubun kim olduğu konusunda bir bilgi yok." şeklinde konuştu.


Kaftancıoğlu, olayda silah kullanıldığı yönünde bir bilginin bulunmadığını sözlerine ekledi.


Olayın belediye başkanlığı adaylık yarışından kaynaklandığı ve şüphelilerin bir aday adayı ile taraftarları olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:20 Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Ali haydar, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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