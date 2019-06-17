Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem
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GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem

55 dakika önce

Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNCELLEME - Çin'de 6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletindeki Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Ülke basınında yer alan haberlerde, depremde yaralananların olduğu ve bazı binaların hasar gördüğü belirtildi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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