Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Çin'de Kimya Tesisinde Patlama: 6 Ölü

Güncelleme - Çin'de Kimya Tesisinde Patlama: 6 Ölü

7 dakika önce

Çin'in Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Güncelleme - Çin'de Kimya Tesisinde Patlama: 6 Ölü, System.String[]
Çin'in Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde zirai ilaçlar üreten Jiangsu Tianjiayi Chemical Co'nun tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tesisin içindeki bir gübre fabrikasında çıkan yangının patlamaya neden olduğu aktarılırken, yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Patlamanın öğleden sonra yerel saate 14.48'de meydana geldiği kaydedildi. Medyada yer alan görüntülerde tesise yakın binaların camlarının kırıldığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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