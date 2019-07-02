GÜNCELLEME - Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:21 Kaynak: AA
'in Kızıltepe
ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı
Mahallesi'nde A.A, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.
Eski eşine saldıran A.A, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D'yi bıçakladı.
Yaralanan H.D, 112 Acil Servis
ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince, Vatan Caddesi
'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A, adliyeye sevk edildi.
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