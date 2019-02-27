Güncelleme - Çöpte Ceset Parçaları Bulundu

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.





Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu. Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.



İncelemede, ceset parçalarının küçük bir halıya sarılıp çuvalın içinde çöp konteynerine atıldığı belirlendi.



Ceset torbasına konulan parçalar, olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı