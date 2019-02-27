Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Çöpte Ceset Parçaları Bulundu

Güncelleme - Çöpte Ceset Parçaları Bulundu

6 dakika önce

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Güncelleme - Çöpte Ceset Parçaları Bulundu, System.String[]
Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.


Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu. Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.

İncelemede, ceset parçalarının küçük bir halıya sarılıp çuvalın içinde çöp konteynerine atıldığı belirlendi.

Ceset torbasına konulan parçalar, olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:14 Kaynak: AA

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