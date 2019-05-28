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GÜNCELLEME - Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu yolcu yakalandı.

GÜNCELLEME - Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu yolcu yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve yolcu profili incelemesi sonucu İngiltere'den Türkiye yolculuk yapan Letonya uyruklu V.G'yi takibe aldı.

Dalaman Havalimanı'nda valizinde yapılan aramada, zulalanmış 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirilen V.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:15 Kaynak: AA
İngiltere, Letonya, Dalaman, Güncel
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