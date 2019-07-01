Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu kayınpeder hayatını kaybetti
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GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu kayınpeder hayatını kaybetti

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME - Damadın silahla vurduğu kayınpeder hayatını kaybetti, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 64 BD 425 plakalı aracında bulunan Aydın Erşetoğlu'na (56) damadı Rıdvan E. tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Erşetoğlu, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.
Erşetoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Silahıyla yakalanan Rıdvan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Saldırının boşanma davasından kaynaklandığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Diyarbakır, Kayapınar, Fırat, Güncel
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