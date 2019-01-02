Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Danimarka'da Tren Kazası

Güncelleme - Danimarka'da Tren Kazası

1 saat önce

Danimarka'da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Güncelleme - Danimarka'da Tren Kazası, System.String[]
Danimarka'da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Danimarka Devlet Demiryollarından (DSB) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 07.30 civarında yaşandı.

Kazada, Fyn adasından Sjaelland adası yönünde hareket eden, 131 yolcu ile 3 mürettebatı bulunan hızlı tren, karşı yönden gelen yük trenine çarptı.

Çarpma sonucu hızlı trenin çok sert fren yaptığını açıklayan DSB, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Storebaelt Köprüsü'nü Fyn adasına bağlayan Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan köprünün bir bölümü açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Boğaz Köprüsü, Tren Kazası, Danimarka, Güncel
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