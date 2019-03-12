Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Güncelleme - Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

30 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile şoförü yaralandı.

Güncelleme - Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı, System.String[]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda kontrolündeki 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile şoförü olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alınan Çika'nın, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aynı hastaneye getirilen Çika'nın şoförünün tedavisi devam ediyor.

Zafer Çika'nın yakınları ve arkadaşları da hastanedeki endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Bu arada Demet Akbağ'ın hastaneye gelmek üzere, İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:59 Kaynak: AA

Güzelbahçe, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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