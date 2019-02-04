Güncelleme - Deniz Kuvvetlerine Fetö Operasyonu
50 dakika önce
Ankara merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişiden 28'i gözaltına alındı.
Ankara
merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişiden 28'i gözaltına alındı. Başsavcılık
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli operasyonda Bartın
, Sinop
, Yalova
ve Aydın
'ın da arasında olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10'u halen görevde 28 kişi gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: AA
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