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GÜNCELLEME - Denizli'de gölette ceset bulundu

11 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette bir gencin cesedi bulundu.

GÜNCELLEME - Denizli'de gölette ceset bulundu, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette bir gencin cesedi bulundu.
Akyar Mahallesi'ndeki Akyar Göleti'ne balık tutmaya gelen bir vatandaş, suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri ölen kişinin Hırka Mahallesi'nde cuma günü kayıp ihbarı verilen Fatih Öztop (23) olabileceği şüphesi üzerine aile yakınlarına haber verdi. Hastane morguna gelen aile ise Öztop'un cesedini teşhis etti.
Evden hastaneye gitmek için ayrıldığı belirtilen Öztop'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Jandarma, İtfaiye, Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:48 Kaynak: AA
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