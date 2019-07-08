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GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı

53 dakika önce

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4'ü Polonya uyruklu 5 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4'ü Polonya uyruklu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Denizli yönüne giden Muhittin Keçel idaresindeki 07 KT 856 plakalı tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Yumurtaş Mahallesi yakınlarında refüjdeki su tahliye kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Polonya uyruklu Steınert Alexandır (39), Babınsv Swawomır (49), Havanacb Agaeda (39), Edyta Yanusıewıcz (39) ile rehber Gamze Başak (33), 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İçerisinde 35'i turist 41 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildikten sonra yaklaşık 150 metre sürüklendiği belirtildi.
Turistlerin Antalya'dan Pamukkale'ye ziyaret için geldikleri öğrenildi.

Bu arada kaza nedeniyle bir süre kontrollü akışın sağlandığı kara yolunda ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:51 Kaynak: AA
Antalya, Polonya, Denizli, Güncel
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