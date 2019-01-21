Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Denizli'de Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

Güncelleme - Denizli'de Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü

2 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Güncelleme - Denizli'de Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsü, Sarayköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Tomay'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tomay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tomay'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Kaya ise gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, minibüsün çarptığı görülüyor.

Yarıyıl tatilinde harçlığını çıkartmak için işe girmiş

Üzerinde kimlik kartı bulunmadığı için parmak izinden kimliği anlaşılan Tomay'ın, Cumhuriyet Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi.

Tomay'ın, yarıyıl tatilinde bir giyim mağazasında harçlığını çıkartmak için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan minibüs sürücüsü Kaya'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liselilerin Kavgası Kamerada. Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:46:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Denizli'de Yolcu Minibüsünün Çarptığı Yaya Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]