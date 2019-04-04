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Güncelleme - Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 35 Yaralı

57 dakika önce

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Güncelleme - Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 35 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyreden Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü, Çardak ilçesi Dervent mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsün şoförü Osman Özden (54) ile Ayşe Güleç hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken şarampole devrilen yolcu otobüsü vinçle kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Özden ile yolcu Güleç'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüsün Adana'dan çıkış yaptığı ve Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

Yolculardan Serhat Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuduğu sırada bağrışmaları duyduğunu belirterek, "Tam uykuya dalmak üzereydim. Çığlıkları duyunca uyandım. Ondan sonra bir şey hatırlamıyorum. Konya'dan bindim. İlk önce otobüsten çıktık ve diğerlerine yardımcı olduk. İtfaiye gelene kadar bir şeyler yapmaya çalıştık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:03 Kaynak: AA

Çardak, Denizli, Güncel
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