Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu
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GÜNCELLEME - Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu

1 saat önce

Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı kişi ile yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

GÜNCELLEME - Denizli'deki cinayetlerin zanlısı polise teslim oldu, System.String[]
Pamukkale, Denizli, Güncel
Denizli'de, cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı kişi ile yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Pamukkale ilçesinde pazar günü cezaevinden izinli çıktıktan sonra Kocadere Mahallesi'nde sokakta karşılaştığı Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) ile tartışan M.Ö, kavgaya dönüşen olay sırasında amca ile yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
M.Ö. bugün sabah saatlerinde gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen M.Ö, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:56 Kaynak: AA
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