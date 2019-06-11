Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı

5 saat önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

GÜNCELLEME - Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı, System.String[]
Denizli'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, cinayet ve yaralama olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Bu arada jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, maktul Osman Kurt ile yaralanan oğlu Özgür Kurt'un kavga ettiği, Pamukkale ilçesindeki özel bir bakımevi çalışanı hemşirenin yakınları olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında ekipler, zanlıların, olay günü telefonla aradıkları Osman Kurt'u, kendilerini jandarma olarak tanıttıktan sonra karakola çağırma bahanesiyle tuzağa düşürdükleri ve plakalarını çıkarttıkları 3 otomobille baba ve oğlunun yollarını kestiğini belirledi.
Olay

Fransa'dan tatil için Denizli'ye gelen Osman Kurt (60), kentteki bir özel bakımevinde kalan yakınlarını görmeye gittikleri sırada bir görevliyle kavga etmişti. Daha sonra ifade vermek üzere jandarma karakoluna doğru yola çıkan baba Kurt ve oğlu Özgür Kurt'un (40) bulunduğu otomobil, önü kesilerek Çamköy Mahallesi girişinde durdurulmuş, darbedilen baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu ise hastaneye kaldırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:59 Kaynak: AA
Bekilli, Osman Kurt, Jandarma, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Denizli'deki darp ve cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]