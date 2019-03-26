Güncelleme - Denizli'deki Okul Yangınıyla İlgili 2 Kişi Gözaltında

Denizli
'nin Çal
ilçesinde, 91 yıllık tarihi okulda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
Çal Cumhuriyet Başsavcılığının Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün meydana gelen yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Çal İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla A.T. ve M.P. gözaltına alındı.
Tarihi okul binası içinde uyuşturucu madde kullandıkları ve bu sırada yangın çıkardıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyetin ilk yapılarından Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangında, ahşap ve kagir yapının büyük kısmı alevlerden zarar görmüş, yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülmüştü.
İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde, 1924 yılında yapımına başlanan ve 1928'de açılan iki katlı neoklasik tarza sahip Gazi Paşa İlk Mektebi binası, 1999'da Gazi İlköğretim Okulunun buradan taşınmasından sonra Halk Eğitim Merkezinin çeşitli etkinliklerinde kullanılıyordu.