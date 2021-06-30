(GÜNCELLEME) Didim'de villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bir villada yakalanan terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 23 Haziran'da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Didim'deki bir villaya özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonla yakalanan Ü.D (57), İ.B. (46), B.K. (44) ve A.T'nin (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü TKİP şüphelisi 4 kişi, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine götürüldü.

Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.