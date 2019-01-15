Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Direklerden Telefon Kablosu Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme - Direklerden Telefon Kablosu Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı

51 dakika önce

Konya'da telefon direklerindeki bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, tutuklandı.

Güncelleme - Direklerden Telefon Kablosu Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Konya'da telefon direklerindeki bakır kabloları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı, tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde Türk Telekoma ait direklerdeki bakır kabloları kesen 4 kişiyi fark eden vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede araştırma yapmaya başladı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Caddesi'nde seyreden plakasız bir minibüsü fark eden polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı.

Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Hasan U, kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Hasan U'nun verdiği bilgiler doğrultusunda Ahmet Ş, Serkan B. ve Cüneyt E. de gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte yaklaşık 20 bin lira değerinde 350 metre bakır kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Meram, Merkez, Konya, 3. Sayfa
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