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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu

47 dakika önce

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde Dicle Nehri yatağına yakın arazide buğday hasadı yapan çiftçiler arazide erkek cesedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine ceset, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Buradaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin Hasan Gezan'a (75) ait olduğu belirlendi.
Alzaymır hastası olduğu belirtilen Gezan'ın 3 gün önce Hani ilçesindeki evinden çıktığı, kendisinden haber alamayan ailesinin Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:39 Kaynak: AA
Dicle, Eğil, Diyarbakır, Güncel
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