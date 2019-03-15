Güncelleme - Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.



Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Demir ve Özen ailelerinin fertleri, Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınlarında karşılaştı.



Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.





Olayda Sedat, İsa ve Fırat Demir hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.





Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.



Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini tamamladı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hani ilçesinin Zirve Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda V.Ö, A.Ö. ve M.Ö. silahlarıyla yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı

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