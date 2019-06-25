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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı saldırı

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındıİddiaya göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'taki Güneş Plaza önünde D.İ. ve G.T, alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Sedat Aydın, R.A. ve M.A.

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı saldırı, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
İddiaya göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'taki Güneş Plaza önünde D.İ. ve G.T, alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Sedat Aydın, R.A. ve M.A. arasında silahlı çatışma yaşandı.
Yaralanan G.T. ve Sedat Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerce, plazada saklanan şüpheliler D.İ, R.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:16 Kaynak: AA
Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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