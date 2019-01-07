Güncelleme - Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası İddiası
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlının, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden Mehmet Y. ile Alican T. çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Viranşehir ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramada uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:08 Kaynak: AA
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