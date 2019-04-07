Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme - Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

14 dakika önce

Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Güncelleme - Düzce'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü köyündeki bir ekmek fırınında çalışan Afgan uyruklu Akif Korkmaz (18) ile 22 yaşındaki Akın Kovan henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti.


Kavganın ardından fırından ayrılan Korkmaz, daha sonra yanında getirdiği bıçakla Kovan'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.


112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyonda şüpheliyi İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınan Afgan uyruklu Akif Korkmaz, Düzce'ye getirildi.

Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:39 Kaynak: AA

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