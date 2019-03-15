Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Düzce'de Fuhuş Operasyonu

Güncelleme - Düzce'de Fuhuş Operasyonu

19 dakika önce

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Güncelleme - Düzce'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aydır şehir merkezinde fuhuş ve fuhşa aracılık ettiği belirlenen 12 kişiyi takibe aldı.


Fiziki ve teknik takibin ardından, fuhuş yaptığı tespit edilen D.D, K.L, M.O, H.U. ve H.H. ile yabancı uyruklu D.Z, M.A, A.S'yi gözaltına alındı.


Kadınlara tehditle fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen Ç.B, A.K, C.Y. ve Ş.S. ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ç.B, A.K, C.Y. ve Ş.S. adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin yakınları, adliye önünde görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polislerin araya girmesiyle grup adliye önünden uzaklaştırıldı.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece, "zorla alıkoyma, cinsel suça zorlama ve çete faaliyetinde bulunma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kadınların ise Zührevi Hastalıklar Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekat Alanından Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:36:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Düzce'de Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]