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GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

19 dakika önce

Düzce'de "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 19 yaşındaki Onur Kibritçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Düzce'de "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 19 yaşındaki Onur Kibritçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Aktürk idaresindeki tarım aracı, merkeze bağlı Çavuşlar Köyü 1752. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yolun dışına çıkarak tarlada durabilen aracın sürücüsü Muhammet Aktürk ile kasa römork kısmında bulunan Furkan Aktürk, Onur Kibritçi, Nurullah Çetin ve 8 yaşındaki Y.A yaralandı.
Yola ve tarlaya savrulan yaralılar olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Onur Kibritçi, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:17 Kaynak: AA
Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel
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